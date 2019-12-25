Погибли 5 человек: В Краснодарском крае машина въехала в группу людей

Еще 5 человек с травмами госпитализированы в больницу.

Жуткая авария с 5ю погибшими произошла в воскресенье в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.

Авария произошла утром в воскресенье 1 ноября. На 26-м км автодороги Гулькевичи - Отрадо-Кубанское - Отрадо-Ольгинское около 5 утра в туманную погоду 27-летний водитель Лады Приоры поздно заметил стоящие у обочины две легковушки. Чтобы уйти от столкновения, молодой мужчина выехал на встречку и влетел в группу пешеходов из 8 человек.

В результате наезда погибли 5 человек. Еще 5 человек с травмами госпитализированы в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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Фото:ВК, ТЕМРЮК ИНФО - О ТЕМРЮКЕ, ДЛЯ ТЕМРЮЧАН