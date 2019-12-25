Пострадали шестеро местных жителей.

В российском городе автомобиль въехал в толпу людей. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "Подъем". По данным СМИ, инцидент произошел в Челябинске. Транспортное средство выехало на тротуар после столкновения с другой машиной.

Представители пресс-службы областного главка МВД рассказали о том, что участниками автомобильной аварии стали иномарки Toyota Land Cruiser и Renault Logan. "Рено" после удара изменил траекторию движения и врезался в дорожное ограждение. Официально сообщается о том, что шестеро человек пострадали. Трое из них госпитализированы.

В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами.

Фото: Telegram-канал "Подъем"

