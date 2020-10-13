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В Краснодаре загорелся 9-этажный многоквартирный дом

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Жертв и пострадавших нет.

Сегодня, 13 октября, в квартире на первом этаже девятиэтажного дома произошел пожар.

В социальной сети ВКонтакте сообщают, что около 7 часов 50 минут на первом этаже жилого дома по адресу ул. Тюляева, д. 20 горела стоматология. Спасатели спасли 15 человек, 43 человека эвакуированы, сообщает ТАСС.

На ликвидации пожара работали  девять единиц техники и три звена газодымозащитной службы. На данный момент пожар полностью потушен, жертв и пострадавших нет.

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Видео: ВК, ЧП Краснодар | новости

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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