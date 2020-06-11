Тольяттинский маньяк, отбывающий пожизненное, получил 19 лет за зверские убийства еще двух девочек

Олег Рыльков признался в изнасиловании и убийстве 16-летней знакомой и 8-летней девочки.

Олег Рыльков, известный как "тольяттинский потрошитель", получил еще 19 лет за изнасилования и зверские убийства еще двух девочек.

На счету серийного маньяка более 35 изнасилований и не менее 9 убийств. В конце 90х он был приговорен к смертной казни, но затем помилован и отправлен на пожизненное заключение в колонию особого режима в Оренбургской области "Черный дельфин". Отбывая наказание, в 2019 году Олег Рыльков написал явку с повинной за изнасилования и убийства еще двух девочек. В 1994 году он изнасиловал и убил 16-летнюю знакомую девочку. А в 1997 году изнасиловал на берегу реки 8-летнюю девочку, а затем изрезал ножом тело своей маленькой жертвы.

В ноябре 2019 года расследование уголовного дела по этим двум эпизодам было завершено и передано в суд. Сегодня, 11 июня, завершилось слушанье дела в суде. Суд вынес приговор: к пожизненному заключению прибавилось еще 19 лет. Рыльков вновь отправится в "Черный дельфин".

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