Кадастровая переоценка земли состоится в 2026 году в Петербурге

Ведомство напоминает гражданам и организациям о важности своевременного обновления данных о земле в ЕГРН до окончания 2025 года.

В 2026 году в Санкт-Петербурге состоится массовая государственная кадастровая оценка всех земель, внесённых в реестр недвижимости (ЕГРН). Эксперты рекомендуют собственникам заблаговременно проверить и скорректировать сведения, содержащиеся в реестре, чтобы обеспечить точность расчётов, пишет "Вечерний Петербург".

На начало января 2025 года в Едином госреестре зарегистрировано 147 848 земельных участков. Оценивание производится массовыми методами, основываясь на классификации территорий по сходным параметрам, прокомментировали ситуацию в Комитете имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

Ведомство напоминает гражданам и организациям о важности своевременного обновления данных о земле в ЕГРН до окончания 2025 года. Верность указанных характеристик оказывает непосредственное влияние на размер налоговой базы, рассчитываемой исходя из кадастровой стоимости земли.

Дополнительно разъясняется порядок подачи документов в случаях, когда информация о конкретном участке отсутствует или нуждается в исправлении. Собственник надела может направить соответствующую декларацию следующими способами:

Электронно на почту info@ko.spb.ru (при наличии усиленной цифровой подписи);

Отправить почтой России по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1-3, подъезд №6;

Лично представить бумаги в офисе по указанному адресу (3-й этаж).

В комитете привели статистику: за первые шесть месяцев 2025 года гражданами подано 34 декларации о характеристиках земельных участков.

Специалисты подчеркивают, что величина кадастровой стоимости влияет не только на величину ежегодного земельного налога, но и используется при исчислении госпошлины при наследовании, совершении сделок с имуществом и разрешении юридических споров. Следовательно, достоверность данных в реестре напрямую отражается на справедливости налоговых обязательств и расходов собственников.

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Фото: Piter.TV