Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о том, что остался недоволен содержанием беседы с российским политическим лидером Владимиром Путиным, которая состоялась между Белым домом и Кремлем 3 июля. Соответствующее заявление сделал новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. Комментируя разговор с Москвой, Дональд Трамп якобы заявил о том, что Россия якобы хочет "забрать все". Как рассказал в интервью иностранному СМИ сенатор Линдси Грэм* (* - внесен в российский перечень террористов и экстремистов), Лидер США 14 июля сделает агрессивное по тону публичное заявление, потому что "Трамп очень зол на Путина".

Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России.

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