Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассержен на своего украинского коллегу Владимира Зеленского и ожидает прекращения ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Соответствующими данными поделились с аудиторией западные журналисты из новостного портала Axios. Источник СМИ объяснил со ссылкой на персонал Белого дома, что "Трамп по-настоящему рассержен".
После заключения в пятницу сделки с Россией по отмене санкций против дизельного топлива Трамп по-прежнему сосредоточен на прекращении украинских ударов по российским НПЗ. Он считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США.
публикация иностранной прессы
Лидер Белого дома ранее выступил с утверждением о том, что Россия и Украина согласились на "энергетическое перемирие". По словам сотрудника вашинтонской администрации, власти ожидают, что лидер киевского режма Владимир Зеленский будет соблюдать договоренности. США неоднократно требовали от властей с Банковой улицы не наносить удары по российским НПЗ, однако Киев не слушал этих предупреждений.
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Фото: pxhere.com
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