Axios: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву

В СМИ объяснили, из-за чего злится Дональд Трамп.

Представители американской делегации переговорщиков по мирному урегулированию украинского кризиса, специальный представитель президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять лидера Белого лома Джаред Кушнер отложили запланированную рабочую поездку в Москву. Новые даты официального визита этих должностных лиц не будут согласованы до того момента, пока не решится вопрос о готовности киевского режима и Европейского союза согласовать единое предложение для Кремля. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из новостного портала Axios.

Собеседник издания в материале также опроверг информацию о том, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Украиной. По его словам, на переговорах в городе Майами специальные посланники американского политического деятеля напомнили властям с Банковой улицы о том, что вашингтонская администрация по-прежнему является сильным международным партнером. Они заметили, что Киеву не стоит предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям. Лидер США добавил ранее, что сейчас Украина воспринимает помощь "как должное". Источник в СМИ добавил, что американский президент из-за этого "действительно зол".

Трамп назвал слежку ФБР за его женой и сыном позором.

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