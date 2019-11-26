Серийный маньяк из Тольятти предстанет перед судом за еще два изнасилования и убийства несовершеннолетних

Отбывающий пожизненное заключение мужчина рассказал о еще двух убийствах 16-летней и 8-летней девочек.

Серийный маньяк, отбывающий пожизненное за более 30 тяжких преступлений против личности вновь предстанет перед судом за еще два изнасилования и убийства несовершеннолетних.

СУ СК РФ по Самарской области сообщает, что 53-летний Олег Рыльков снова предстанет перед судом за два эпизода изнасилования и убийства девочек 16 и 8 лет. Эти преступления долгое время были не раскрытыми. Находясь в колонии для пожизненных заключенных "Черный дельфин" в Оренбургской области, Рыльков оформил явку с повинной, где сознался в убийстве двух девочек.

В 1994 году мужчина заманил ранее знакомую ему девочку 1997 года рождения, вывез в лес, где изнасиловал. После чего нанес ей телесные повреждения не совместимые с жизнью. В апреле 1997 года аналогичное преступление совершил в отношении девочки 1989 года рождения.

В ходе расследования уголовного дела проведены проверки показаний на месте происшествия с Рыльковым, допрошены предполагаемые косвенные свидетели и представители потерпевших, получены результаты судебных экспертиз, в том числе психолого – психиатрических, которые подтвердили дееспособность обвиняемого при совершении им преступлений. СУ СК РФ по Самарской области

Следствием собрана достаточная доказательная база, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: СУ СК РФ по Самарской области