Архитекторы показали, каким будет выход со станции метро "Лиговский проспект – 2"

Все предложения объединяет требование органично вписать здание в архитектурный облик Лиговского проспекта.

В Санкт-Петербурге открылась выставка конкурсных предложений на проектирование административного корпуса нового выхода станции метро "Лиговский проспект – 2". Об этом сообщил главный архитектор города Павел Соколов на церемонии открытия, передает "Строительный Петербург".

Архитектурный конкурс стартовал в марте по инициативе Комитета по строительству при поддержке АО "Метрострой Северной Столицы". Новый вестибюль планируется возвести по адресу: Лиговский проспект, дом 52, литера К. Предполагается, что он станет частью пересадочного узла перспективной Красносельско-Калининской линии метрополитена.

В Белом зале Дома архитектора представлены работы финалистов — коллективов, обладающих солидным портфолио и опытом проектирования в исторических районах Петербурга. В числе участников — архитектурные бюро "СЛОИ АРКИТЕКТС РУС", "Евгений Герасимов и партнёры", "ИНТЕРКОЛУМНИУМ", "ХВОЯ", мастерская Михаила Атаянца, студии "А. Лен", "СТУДИЯ-17" и "АМ Б2". Две команды — "Студия 44" и "СУАР.Т-проект" — отказались от участия по личным причинам.

Административное здание вестибюля метро сформирует входную зону нового терминала высокоскоростной магистрали, которая реализуется по поручению Президента Российской Федерации. Перед участниками конкурса стояла задача разработать предложение по архитектурно-градостроительному облику здания, органично интегрировать его в панорамы Лиговского проспекта с учетом стилистики и объема пространственных решений существующей застройки. Представленные предложения все разнообразные, интересные, порой даже неожиданные. Перед жюри будет стоять непростая задача по определению победителя, Павел Соколов

На открытии присутствовали также заместитель председателя Комитета по строительству Андрей Полевой и представители компании "Метрострой Северной Столицы".

Итоги конкурса планируют подвести 22 июля. Экспозиция работает с 12 по 18 июля по адресу: Дом архитектора, ул. Большая Морская, д. 52. Время посещения: в будние дни — с 11:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00, в выходные — с 12:00 до 17:00. Вход свободный.

Фото: "Строительный Петербург"