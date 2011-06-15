На улице Солдата Корзуна в Петербурге появится детский сад на 240 мест

Проект предусматривает группы для 10 возрастных категорий, бассейн, многофункциональный зал, а также уникальные образовательные зоны.

В Кировском районе Санкт-Петербурга, на улице Солдата Корзуна, планируется возведение дошкольного образовательного учреждения на 240 воспитанников. Архитектурная концепция получила одобрение от Комитета по градостроительству и архитектуре города. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Разработка проектной документации была поручена компании "Новый город" по заказу государственного казённого учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции Санкт-Петербурга".

Проектом предусмотрено трёхэтажное здание, рассчитанное на размещение десяти групп. В помещении разместятся залы для занятий, комнаты отдыха, учебные классы, буфетные зоны и вспомогательные помещения. Среди ключевых особенностей объекта — зал сухого плавания, кабинеты для музыкальных и спортивных занятий, а также соляная пещера. Центральный многофункциональный зал будет оборудован системой трансформации и панорамным остеклением, обеспечивающим естественное верхнее освещение, что позволит использовать его для занятий физкультурой, подвижных игр и праздничных мероприятий.

На прилегающей территории будут размещены игровые зоны и участки для двигательной активности дошкольников. Реализация проекта включена в адресную инвестиционную программу Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: "Строительный Петербург"