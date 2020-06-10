Мальчик будет в принудительном порядке помещен в специализированный стационар.

Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ. Они напомнили, что несовершеннолетний ребенок пытался организовать террористический акт в Красноярске. В ходе расследования 14-летнему мальчику была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты выявили у ребенка психическое отклонение. В настоящее время решается вопрос о принудительном помещении подозреваемого в специализированный стационар.

Напомним, что в отношении школьника возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в подготовке к террористическому акту, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении взрывчатых устройств и нелегальном хранении огнестрельного оружия. О задержании подростка в ФСБ сообщили 16 апреля. Мальчик якобы пытался совершить теракт в школе при помощи самодельной бомбы и обреза охотничьего ружья. Известно, что школьник по инструкциям в интернете создал взрывное устройство.

МВД показало видео с похищенными после ограбления инкассаторов миллионами рублей.

Видео: ФСБ