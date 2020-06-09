На кадрах видно, как полиция пересчитывает изъятые у преступников деньги.

МВД показало видео с похищенными после ограбления инкассаторов миллионами рублей. В ведомстве опубликовали ролик, на котором зафиксированы изъятые у задержанных деньги. Подозреваемые обогатились после нападения на инсассаторскую машин в Красноярске 30 мая.

На кадрах показано, как сотрудники полиции считают деньги и упаковывают их. В общей сложности представители закона изъяли у злоумышленников более двух миллионов рублей. В это время задержанные в наручниках показывают тайники, в которых находятся инкассаторские кассеты.

Предположительно, трое фигурантов расследования поделили награбленные средства между собой поровну. Один из задержанных передал деньги на хранение знакомому. Он заявил, что там хранятся документы. Еще один подозреваемый хранил деньги в гараже.

Напомним, что 8 июня в Красноярске полиция с участием Росгвардии провела операцию по захвату трои подозреваемых. В преступлении обвиняются трое мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения. Ранее несудимые граждане проходят по делу о разбойном нападении. По сведениям оперативников, преступление готовилось с 2017 года. Организатор преступления работал в парикмахерских для того, чтобы собирать волосы посетителей. Их он подбросил на место преступления, чтобы отвести от себя подозрения.

В трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка.

Видео: Youtube/ МВД МЕДИА