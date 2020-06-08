Речь идет о Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском районах.

В трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщили представители краевого агентства ГО ЧС. Чиновники объяснили, что недавно возникшие подтопления в регионе после сильных дождей создали опасную ситуацию в четырех муниципальных округах региона. Речь идет о Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском районах. На этих территориях значительно поднялся уровень воды.

На данный момент экстренные ведомства организовали четыре пункта временного размещения. В них находятся пятеро человек. Двое из гостей - несовершеннолетние граждане РФ. Остальные жители районов размещены у родственников.

В пресс-службе ГО ЧС отмечают, что зафиксированы переливы по двум участкам дорог. Общая протяженность составляет 400 метров. Вода повредила три автомобильных моста. Из-за этого ограничено транспортное движение между двумя населенными пунктами. Во всех пунктах есть необходимый запас продуктов и медикаментов.

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