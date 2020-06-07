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Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что произошел разлив.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске. Об этом сообщают РИА Новости. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что произошел разлив. Он отметил, что Америка готова помочь России устранить разлив дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске.

Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество

Мария Захарова, представитель МИД РФ.

При этом Захарова подчеркнула, что в Госдепартаменте и Белом доме пока не ответили каким образом они готовы оказывать помощь России.

Ранее мы сообщали о том, что  в Красноярском крае из-за паводков рухнуло два автомобильных моста.

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Теги: захарова, новости россии, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Общество,

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