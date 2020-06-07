В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что произошел разлив. Он отметил, что Америка готова помочь России устранить разлив дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске.
Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество
Мария Захарова, представитель МИД РФ.
При этом Захарова подчеркнула, что в Госдепартаменте и Белом доме пока не ответили каким образом они готовы оказывать помощь России.
Ранее мы сообщали о том, что в Красноярском крае из-за паводков рухнуло два автомобильных моста.
Видео:Соловьёв LIVE
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все