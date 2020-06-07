В Красноярском крае из-за паводков рухнуло два автомобильных моста

Транспортное сообщение с пятью поселками: Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана осуществляется через Манский район по автодороге Саяны.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что в Красноярском крае из-за паводков рухнули два автомобильных моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в Партизанском районе Красноярского края на 65 и 50 км дороги Партизанское - Мина. В настоящий момент, транспортное сообщение осуществляется по автодороге Саяны.

Второй мост обрушился в Курагинском районе. Там движение осуществляется через город Минусинск.

Причиной обрушения стал дождевой паводок.

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