Путин поправил главу Бурятии по стоимости национальной библиотеки

На возведениe корпусa библиотеки былo выделенo 615 млн рублей.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что президент России поправил главу Бурятии по стоимости национальной библиотеки. Инцидент произошел во время видеоконференции.

Во время видеосвязи глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что на возведениe корпусa библиотеки необходимо 615 млн рублей. Однако глава государства поправил политика.

По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 млн? поинтересовался Путин

Цыденов отметил, что соответствующая сумма также включают в себя выделенные на предстоящую реконструкцию старого здания.

Ранее мы сообщали о том, что Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России.

Видео:kremlin.ru