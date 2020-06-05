Инфляция держится в рамках параметров.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России. Об этом президент России сообщил на встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

По словам главы государства, в настоящий момент инфляция в России держится в рамках параметров. А вот уровень безработицы подрос. Однако президент заявил, что это "не так драматично, как в некоторых других странах".

При этом Путин отметил, что в стране макроэкономику удается сохранить в рабочем состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.

Видео:kremlin.ru