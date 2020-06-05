В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России. Об этом президент России сообщил на встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
По словам главы государства, в настоящий момент инфляция в России держится в рамках параметров. А вот уровень безработицы подрос. Однако президент заявил, что это "не так драматично, как в некоторых других странах".
При этом Путин отметил, что в стране макроэкономику удается сохранить в рабочем состоянии.
Ранее мы сообщали о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.
Видео:kremlin.ru
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