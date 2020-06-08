Волк подчеркнула, что злоумышленники спланировали нападение ещё в 2017 году. Они специально купили ВАЗ-2106 и "регулярно оттачивали навыки стрельбы из оружия".

Опубликовано видео задержания подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске. Задержаны трое ранее не судимых мужчин. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл утром 30 мая. Трое подозреваемых напали на машину инкассаторов, припаркованную на улице Щорса в Красноярске. После того, как они ранили двух инкассаторов, злоумышленники покинули место преступления на машине ВАЗ-2106. Раненых инкассаторов отправили в больницу. Там им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Их состояние оценивалось как тяжелое.

Региональные правоохранители организовали план для поимки преступников и возбудили уголовное дело по статье Разбой. Сегодня, 8 июня, полицейским удалось задержать трёх подозреваемых. На кадрах видно, как стражи порядка сажают преступников в служебные машины, чтобы доставить в полицейский участок.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что московские власти решили сохранить масочный режим.

Видео: Youtube/МВД МЕДИА