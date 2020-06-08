Опубликовано видео задержания подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске. Задержаны трое ранее не судимых мужчин. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошёл утром 30 мая. Трое подозреваемых напали на машину инкассаторов, припаркованную на улице Щорса в Красноярске. После того, как они ранили двух инкассаторов, злоумышленники покинули место преступления на машине ВАЗ-2106. Раненых инкассаторов отправили в больницу. Там им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Их состояние оценивалось как тяжелое.
Региональные правоохранители организовали план для поимки преступников и возбудили уголовное дело по статье Разбой. Сегодня, 8 июня, полицейским удалось задержать трёх подозреваемых. На кадрах видно, как стражи порядка сажают преступников в служебные машины, чтобы доставить в полицейский участок.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что московские власти решили сохранить масочный режим.
Видео: Youtube/МВД МЕДИА
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