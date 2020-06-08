Накануне в Москве решили отменить режим самоизоляции.

Московские власти решили сохранить масочный режим. Об этом сказано на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Уже завтра, 9 июня, москвичи вернуться к обычному ритму жизни. В столице откроют кафе, рестораны, торговые и спортивные комплексы. При этом, власти настаивают на соблюдении дистанции и необходимых санитарных мер. Данных требований обязаны придерживаться и предприятия. Собянин подчеркнул, что вероятность заражения коронавирусной инфекцией снижается. Однако риск заражения по-прежнему существует. Градоначальник обратился к гражданам с просьбой бережно относится к окружающим и своему здоровью.

Напомним, что масочный режим в Москве ввели с 12 мая. Это произошло после того, как вновь заработали промышленные предприятия и объекты строительства.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что эксперт прокомментировал снятие ограничительных мер в Москве.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина