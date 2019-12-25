Эксперт прокомментировал снятие ограничительных мер в Москве

Снятия ограничений пройдет с 9 по 23 июня.

В Москве с 9 июня вступает в силу первый этап снятия ограничений из-за COVID-19. Сергей Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что риск заразиться коронавирусом сейчас намного выше, чем в конце марта.

По мнению специалистов, на решение повлияло общественное мнение: москвичи больше не хотят поддержать режим ограничений.

Санитарные врачи, согласившиеся со снятием ограничений, понимают, что делать, и за выигранные у эпидемии 2 с хвостиком месяца подготовились ко всему. говорится в сообщение Telegram-канала.

На первом этапе в столице открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Москвичам разрешено свободно посещать кладбища. Театры, концертные организации и цирки смогут устраивать репетиции. Второй этап запланирован на 16 июня, третий ― на 23 июня.

Фото: Piter.TV