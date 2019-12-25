Эксперт прокомментировал снятие ограничительных мер в Москве

В Москве с 9 июня вступает в силу первый этап снятия ограничений из-за COVID-19. Сергей Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что риск заразиться коронавирусом сейчас намного выше, чем в конце марта.
По мнению специалистов, на решение повлияло общественное мнение: москвичи больше не хотят поддержать режим ограничений.
Санитарные врачи, согласившиеся со снятием ограничений, понимают, что делать, и за выигранные у эпидемии 2 с хвостиком месяца подготовились ко всему.
говорится в сообщение Telegram-канала.
На первом этапе в столице открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Москвичам разрешено свободно посещать кладбища. Театры, концертные организации и цирки смогут устраивать репетиции. Второй этап запланирован на 16 июня, третий ― на 23 июня.
Фото: Piter.TV
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