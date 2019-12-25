Первый этап снятия ограничений начнётся с 9 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве. Так, например, с 9 июня будут отменены режим самоизоляции, цифровые пропуска и графики прогулок — в том числе для хронически больных и граждан старше 65 лет.

Первый этап снятия ограничений начнётся с 9 июня. Открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Москвичам разрешено свободно посещать кладбища. Театры, концертные организации и цирки смогут устраивать репетиции.

Второй этап начнётся с 16 июня. Заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология, возобновляют работу библиотеки, службы проката. Также откроются музеи, выставочные залы, зоопарки.

Третий этап - с 23 июня. Открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны, детские площадки и лавочки в парках. В обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты.

С 23 июня возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

Ранее мы писали, что в Москве назвали дату отмены режима самоизоляции и пропусков.