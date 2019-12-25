Клирик уверял, что коронавируса не существует.

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать из-за проклятий. Екатеринбургская епархия РПЦ лишила настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия Романова права проповедовать, а также делать публичные высказывания.

В официальном заявлении сказано, что высказывания Романова о проклятиях в адрес тех, кто закрывает храмы, не выражают мнения епархии. Также клирик уверял, что коронавируса не существует.

В епархии отметили, что схиигумен Романов ни раз игнорировал требования по улучшению качества проповеди. Поэтому его отстранение, сказано в обращении, будет лучше соответствовать молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха.

Отметим, что схиигумен Сергий Романов был духовником депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, а также известного хоккеиста Павла Дацюка.

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