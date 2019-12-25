Песков рассказал о реакции Путина на появление его портрета в храме ВС

Когда президент узнал об этом, он улыбнулся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на появление его портрета в храме ВС. Глава государстве считает это изображение несвоевременным.

По словам Пескова, когда Путину рассказали о том, что его портрет появится в храме Минобороны, он улыбнулся. Чиновник процитировал президента, который сказал, что когда-нибудь потомки оценят заслуги, но "сейчас это делать рано".

Ранее РПЦ объяснила портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина в главном храме Минобороны. Настоятель храма епископ Клинский рассказал, что портреты исторических личностей на стенах храма и изображение исторических событий — это традиция.