  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков рассказал о реакции Путина на появление его портрета в храме ВС
Сегодня, 10:37
57
matveyvn

Песков рассказал о реакции Путина на появление его портрета в храме ВС

0 0

Когда президент узнал об этом, он улыбнулся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на появление его портрета в храме ВС. Глава государстве считает это изображение несвоевременным.

По словам Пескова, когда Путину рассказали о том, что его портрет появится в храме Минобороны, он улыбнулся. Чиновник процитировал президента, который сказал, что когда-нибудь потомки оценят заслуги, но "сейчас это делать рано". 

Ранее РПЦ объяснила портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина в главном храме Минобороны. Настоятель храма епископ Клинский рассказал, что портреты исторических личностей на стенах храма и изображение исторических событий — это традиция.

Теги: песков, путин, храм вс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии