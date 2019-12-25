РПЦ объяснила портреты Путина и Сталина в главном храме Минобороны

Заверили, что такая традиция.

РПЦ объяснила портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина в главном храме Минобороны. Настоятель храма епископ Клинский рассказал, что портреты исторических личностей на стенах храма и изображение исторических событий — это традиция.

Понятно, что одно из таких значимых событий — присоединение Крыма. Епископ Клинский

Изображение Сталина он объяснил тем, что в храме вооруженных сил нельзя не изобразить парад Победы. По словам епископа, на стенах также будут портреты партизан и солдат ВОВ, а также участников других войн, которые связаны с историей России.

Ранее Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны.