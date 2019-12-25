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РПЦ объяснила портреты Путина и Сталина в главном храме Минобороны
Сегодня, 18:12
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matveyvn

РПЦ объяснила портреты Путина и Сталина в главном храме Минобороны

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Заверили, что такая традиция.

РПЦ объяснила портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина в главном храме Минобороны. Настоятель храма епископ Клинский рассказал, что портреты исторических личностей на стенах храма и изображение исторических событий — это традиция.

Понятно, что одно из таких значимых событий — присоединение Крыма.

Епископ Клинский

Изображение Сталина он объяснил тем, что в храме вооруженных сил нельзя не изобразить парад Победы. По словам епископа, на стенах также будут портреты партизан и солдат ВОВ, а также участников других войн, которые связаны с историей России.

Ранее Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны.

Теги: минобороны, путин, рпц, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 18:45

По поводу Сталина. Не вижу проблем, что он появится на изображениях в храме. Там даже бесы изображаются, особенно на западной его стороне)))

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