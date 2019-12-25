Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Песков посоветовал обратиться в фонд "Воскресение", курирующий строительство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не знает планов внутреннего убранства храма министерства обороны РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что на мозаике в церкви появятся портреты Владимира Путина, Иосифа Сталина и Сергея Шойгу.

Дмитрий Песков заявил, что о таких планах ему неизвестно. По его словам, он не знаком с планами, с эскизами внутреннего убранства храма. Песков посоветовал обратиться в фонд "Воскресение", курирующий строительство, или в Минобороны.

Храм вооружённых сил России строится в Кубинке.

Ранее Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции.