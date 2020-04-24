Режим нерабочих дней в стране действует ещё неделю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции.

Он рассказал журналистам, что режим нерабочих дней в стране действует ещё неделю. Поэтому, по словам Пескова, время для принятия решения о продлении есть.

Ранее в Минздраве оценили прогнозы о выходе на плато по коронавирусу в России. Главный внештатный вирусолог ведомства Николай Брико считает, что ситуация с распространением COVID-19 по стране на данный момент не свидетельствует о достижении пика заболеваемости или выходе на плато.

Видео: kremlin.ru