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В Минздраве оценили прогнозы о выходе на плато по коронавирусу в России
Сегодня, 13:06
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lesjasap

В Минздраве оценили прогнозы о выходе на плато по коронавирусу в России

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Николай Брико рассказал" о "зубчатой кривой" по количеству зараженных коронавирусом.

В Минздраве оценили прогнозы о выходе на плато по коронавирусу в России. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказал главный внештатный вирусолог ведомства Николай Брико. Специалист считает, что ситуация с распространением COVID-19 по стране на данный момент не свидетельствует о достижении пика заболеваемости или выходе на плато.

Медик добавил, что пока что говорить о каких-то прогнозах сложно и преждевременно. Он отметил, что российские показатели колеблются в графе по количеству зараженных инфекцией. 

Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России.

Теги: коронавирус, минздрав, николай брико, плато
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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