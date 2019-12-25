Николай Брико рассказал" о "зубчатой кривой" по количеству зараженных коронавирусом.

В Минздраве оценили прогнозы о выходе на плато по коронавирусу в России. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказал главный внештатный вирусолог ведомства Николай Брико. Специалист считает, что ситуация с распространением COVID-19 по стране на данный момент не свидетельствует о достижении пика заболеваемости или выходе на плато.

Медик добавил, что пока что говорить о каких-то прогнозах сложно и преждевременно. Он отметил, что российские показатели колеблются в графе по количеству зараженных инфекцией.

Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России.