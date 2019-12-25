Вакцина от COVID-19 в России может появиться до конца 2020 года.

Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал заместитель главы НМИЦ инфекционных заболеваний Владимир Чуланов. Специалист считает, что ориентировочно вакцина от COVID-19 в России появится не раньше конца 2020 года. К осени текущего года завершатся клинические испытания не добровольцах.

Увидим ли мы вакцину до конца года — я уверен, что да прокомментировал медик

Владимир Чуланов. заметил, что не только российские, но и зарубежные специалисты активно занимаются созданием вакцины против коронавируса. Работа ведется по двум направлениям. Первый тип вакцин предполагает, что она будет действовать непосредственно на саму инфекцию. Второй тип вакцин будет предотвращать тяжелую форму заболевания.

ВОЗ включил девять разработок российских вакцин в список перспективных.