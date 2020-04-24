Шесть вакцин готовит "Вектор", две - БИОФАРМ, одну - НИИ вакцин и сывороток в Петербурге.

ВОЗ включил девять разработок российских вакцин в список перспективных. Об этом сообщили в информационном центре по борьбе с коронавирусом в России. Специалисты отметили, что почти каждая десятая разрабатываемая вакцина в перечне является российской.

Согласно данным от 23 апреля, международные группы разрабатывают 83 препарата, которые могут помочь справиться с коронавирусной инфекцией. Из них 77 препаратов находятся на стадии доклинических исследований. Еще шесть уже проходят клинические испытания на добровольцах.

В России заметили, что шесть из тестируемых в стране вакцин изготовлены на базе новосибирского "Вектора", входящего в состав Роспотребнадзора. Еще две вакцины проверяют представители компании БИОКАРД и одну создает НИИ вакцин и сывороток в Петербурге.

"Вектор" изготавливает собственные препараты на основе вакцин от вируса Эбола, кори, гриппа А и везикулярного стоматита. Также специалисты проверяют действенность субъединичной и мРНК-вакцины. БИОКАРД тестирует живую вакцину, созданную на аттенуированной основе вируса гриппа. Второй разработкой является мРНК-вакцина, инкапсулированная в липосомы. Петербургский НИИ вакцин и сывороток готовит вакцину на основе препарата рекомбинантного белка и наночастиц.

Доктор Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса.

Видео: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом