  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 23:18
122
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Сотрудники центра "Вектор" испытывают вакцину от коронавируса на себе

0 0

Всего в испытаниях будут принимать участие 60-70 человек.

В центре "Вектор" сформировали предварительную группу добровольцев для испытаний вакцины против COVID-19. Часть из них является сотрудниками Центра. Об этом Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказала научный сотрудник Наталья Думченко. 

В группу добровольцев вошли 60-70 человек от 18 до 60 лет с верифицированным диагнозом "здоров". У них отсутствуют хронические заболевания. В исследовании не могут принимать участие беременные женщины, кормящие матери, военные, находящиеся в местах лишения свободы, а также люди с хроническими заболеваниями. 

Разработчики вакцины и сотрудники, которые осуществляют ее наработку и контроль качества, опробуют вакцину на себе. Не более чем за 7 дней у них еще раз проверят здоровье и подтвердят отсутствие антител. 

Предположительно, испытания начнутся в июле 2020-го года. К клиническим исследованиям приступят только после разрешения Минздрава РФ. Кроме того, необходимо одобрение этического комитета при Минздраве и при исследовательском клиническом центре. 

Видео: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Теги: вакцина, вакцина от коронавируса, центр вектор
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Степанян Владимир
Сегодня 0:18

Вакцина от КОРОНАВИРУСА уже есть! Пару дней назад был протестирован уникальный препарат который защищает организм от COVID-19 и других коронавирусов почти на 100%. Но вот почему власти молчат я не понимаю. Вот сами почитайте ---- https://nnna.ru/covid19

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
milenaka1985
Сегодня 0:13

Ищешь девушку для интим знакомств и общения?
приватный сайт поиске любовницы любовника для интимных встреч
 могут подойти вам Здесь:  http://ruonline.bar/

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии