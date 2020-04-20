Сотрудники центра "Вектор" испытывают вакцину от коронавируса на себе

Всего в испытаниях будут принимать участие 60-70 человек.

В центре "Вектор" сформировали предварительную группу добровольцев для испытаний вакцины против COVID-19. Часть из них является сотрудниками Центра. Об этом Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказала научный сотрудник Наталья Думченко.

В группу добровольцев вошли 60-70 человек от 18 до 60 лет с верифицированным диагнозом "здоров". У них отсутствуют хронические заболевания. В исследовании не могут принимать участие беременные женщины, кормящие матери, военные, находящиеся в местах лишения свободы, а также люди с хроническими заболеваниями.

Разработчики вакцины и сотрудники, которые осуществляют ее наработку и контроль качества, опробуют вакцину на себе. Не более чем за 7 дней у них еще раз проверят здоровье и подтвердят отсутствие антител.

Предположительно, испытания начнутся в июле 2020-го года. К клиническим исследованиям приступят только после разрешения Минздрава РФ. Кроме того, необходимо одобрение этического комитета при Минздраве и при исследовательском клиническом центре.



Видео: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом