После 31 мая учёные уже планируют перейти к клиническим испытаниям.

Доктор Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса. Он сделал это в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, создание вакцины идёт — и после 31 мая учёные уже планируют перейти к клиническим испытаниям, завершив доклинические исследования.

Однако представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом добавил, что эти сроки не являются окончательными.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники центра "Вектор" испытывают вакцину от коронавируса на себе. В группу добровольцев вошли 60-70 человек от 18 до 60 лет с верифицированным диагнозом "здоров". У них отсутствуют хронические заболевания. В исследовании не могут принимать участие беременные женщины, кормящие матери, военные, находящиеся в местах лишения свободы, а также люди с хроническими заболеваниями.