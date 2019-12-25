Собчак потребовала возбудить уголовное дело после нападения в монастыре

У съемочной группы отбирали камеры, толкали и били ногами бывшего послушника и операторов.

Телеведущая Ксения Собчак вместе с оператором Сергеем Ерженковым обратилась в СК РФ, требуя возбудить уголовное дело после нападения на съемочную группу в Среднеуральском монастыре. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Собчак, виновники происшествия воспрепятствовали законной, профессиональной деятельности журналиста. Кроме того, они применили силу и повредили имущество. В результате нападения оператор Сергей Ерженков получил серьезную травму руки, сама телеведущая отделалась синяками.

"Требуем возбудить уголовное дело", - говорится в публикации.

Телеведущая Ксения Собчак объявила о нападении на себя и свою съемочную группу во время посещения Среднеуральского женского монастыря 27 июня. Она рассказала, что у ее команды отбирали камеры, толкали и били ногами бывшего послушника и операторов. В монастырь Ксения пришла, собирая материал для своего расследования об избиении детей на территории храма.

Священнослужители монастыря заявили, что никакого насилия над детьми на территории религиозного учреждения не было. Информация о нападении на съемочную группу, по их словам, не соответствует действительности.

Ранее Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым.

Фото: Instagram / xenia_sobchak