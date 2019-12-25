Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым

Звездная пара сидит на причале и наслаждается закатом.

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

"Лето. Комары. Любофф. ))))" – подписала снимок Ксения.

Если внимательно посмотреть на фотографию, то можно заметить на носу у Собчак синяки. Это последствия недавнего нападения на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре. Пользователи интернета, обеспокоенные состоянием здоровья телеведущей, поинтересовались у нее, как прошла коррекция.

Другие подписчики Собчак обратили внимание не на внешний вид телеведущей, а на расстояние, на котором сидят супруги.

Сама Ксения в комментариях не появилась и никак не отреагировала на сообщения поклонников.

Ранее мы писали, что Собчак попала в больницу со сломанным носом и сотрясением.

Фото: Instagram / xenia_sobchak