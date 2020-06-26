Телеведущая заявила, что неудачно упала.

Телеведущая Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом и сотрясением мозга. Об этом она сама рассказала на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию, все нормально. Бывает, прорвемся, йоу", - заявила Ксения на видео.

На ролике можно заметить повязку на носу телеведущей. Также у нее достаточно болезненный вид и опухшие глаза и нос.

В описании к видео Собчак отметила, что неудачно упала, в результате чего сломала нос и получила сотрясение. Ведущая также поблагодарила врачей за проведение сложнейшей операции и сохранение тайны пациента. "Все эти дни ничего не сливали", - написала она. В период хирургического вмешательства Ксению поддерживал супруг, режиссер Константин Богомолов, а также мать, член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова.

Ранее мы писали, что Собчак с мужем открыли сезон навигации "во Франции".

Видео: Instagram / xenia_sobchak