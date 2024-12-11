Неизвестный избил мужчину возле магазина в Пушкине

Полиция уже разыскивает нападавшего.

Полиция Пушкинского района разыскивает мужчину, причастного к конфликту, в результате которого пострадал 54-летний житель Пушкина. Инцидент произошел возле магазина на Ахматовской улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 января в 18:44 в полицию поступило сообщение из Александровской больницы о том, что днём скорая помощь доставила из квартиры по Ахматовской улице мужчину с тяжёлыми травмами головы.

Как рассказала супруга пострадавшего, около 14:30 её муж вернулся из магазина с нарушением координации движений, хотя был трезв. Он лёг спать, а она вызвала скорую помощь, заподозрив неладное. Полицейские уже установили, что около 14:00 неизвестный ударил мужчину кулаком в лицо. Пострадавший упал на ступеньки магазина и ударился головой.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту и принимает меры по розыску причастных к преступлению.

Ранее Piter.TV сообщал, что в баре на Жуковского посетитель ударил по голове бокалом мужчину.

Фото: Piter.TV