Собчак с мужем открыли сезон навигации "во Франции"

"Вот мы и на Лазурке", - помечтали они.

Телеведущая Ксения Собчак вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым, открыли еще закрытый сезон навигации. Звездная пара прокатилась на катере и попыталась убедить поклонников в Instagram, что они на юге Франции.

"Вот мы и на Лазурке. Константин Юрьевич, как удалось прилететь на юг Франции?" – спросила своего супруга Ксения Собчак.

"Мась, регулярным рейсом", - ответил Богомолов возлюбленной.

Также телеведущая уточнила у мужа, осудят ли их за такое поведение соотечественники. Богомолов с уверенностью ответил ей, что "они же понимают, что мы врем".

Ранее мы писали, что полуобнаженное фото Собчак помогло продажам книги о Гитлере.

Видео: Instagram / xenia_sobchak