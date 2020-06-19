Собчак с мужем открыли сезон навигации "во Франции"

Телеведущая Ксения Собчак вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым, открыли еще закрытый сезон навигации. Звездная пара прокатилась на катере и попыталась убедить поклонников в Instagram, что они на юге Франции.
"Вот мы и на Лазурке. Константин Юрьевич, как удалось прилететь на юг Франции?" – спросила своего супруга Ксения Собчак.
"Мась, регулярным рейсом", - ответил Богомолов возлюбленной.
Также телеведущая уточнила у мужа, осудят ли их за такое поведение соотечественники. Богомолов с уверенностью ответил ей, что "они же понимают, что мы врем".
Ранее мы писали, что полуобнаженное фото Собчак помогло продажам книги о Гитлере.
Видео: Instagram / xenia_sobchak
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