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На юге Петербурга создадут этнопарк с традициями народов России
Вчера, 17:54
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На юге Петербурга создадут этнопарк с традициями народов России

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Этнопарк с культурой народов России появится рядом со Стрельнинской бухтой.

В Стрельне появится новое общественное пространство, посвящённое культуре народов России. На территории будущего этнопарка 31 октября заложили камень и высадили яблони. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко.

Концепция проекта находится в разработке. Над ней работают специалисты Русского этнографического музея, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук и Российского географического общества.

В будущем парке планируют отразить архитектуру, быт и традиции народов России. Его разместят рядом с общественным пространством "Стрельнинская бухта".

Фото: MAX /Игорь Потапенко

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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