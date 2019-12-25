На юге Петербурга создадут этнопарк с традициями народов России

Этнопарк с культурой народов России появится рядом со Стрельнинской бухтой.

В Стрельне появится новое общественное пространство, посвящённое культуре народов России. На территории будущего этнопарка 31 октября заложили камень и высадили яблони. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко.

Концепция проекта находится в разработке. Над ней работают специалисты Русского этнографического музея, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук и Российского географического общества.

В будущем парке планируют отразить архитектуру, быт и традиции народов России. Его разместят рядом с общественным пространством "Стрельнинская бухта".

Фото: MAX /Игорь Потапенко