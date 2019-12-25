Полуобнаженное фото Собчак помогло продажам книги о Гитлере

О неожиданной стороне интернет-популярности рассказала литературный критик Галина Юзефович.

Телеведущая Ксения Собчак благодаря сделанной откровенной фотографии с книгой "Некто Гитлер" историка Себастьяна Хафнера значительно увеличила ее продажи в России. Об этом литературный критик Галина Юзефович поведала пресс-конференции в рамках XV Международного Санкт-Петербургского онлайн книжного салона.

Она добавила, что Собчак взяла эту книгу в отпуск, а ее читатели после публикации "вынесли" практически весь тираж произведения, напечатанный в России.

Юзефович привела и другой пример – одно крупное издательство попыталось сотрудничать с Ольгой Бузовой. Она сделала фотографию с одной из книг, но её аудитория на это не откликнулась.

Ранее Галина Юзефович и другие известные деятели культуры и искусства выступили в поддержку независимых книжных магазинов. Фестиваль "Редкие виды" прошел 31 мая.

Фото: @xenia_sobchak / Instagram