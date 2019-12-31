Борис Гребенщиков и Рената Литвинова поддержат петербургские независимые книжные магазины

Частные магазины организовали музыкальный онлайн-фестиваль.

Известные звезды, поэты, музыканты и группы поддержат независимые книжные магазины из Петербурга и еще ряда городов. Пять частных магазинов, которые уже больше двух месяцев закрыты из-за пандемии коронавируса, организовали онлайн-марафон "Редкие виды" в свою поддержку. Мероприятие состоится в онлайне 31 мая.

Петербургские "Все свободны" и "Порядок слов", а также московский, казанский и екатеринбургский книжный магазины решили объединиться в виртуальном пространстве, чтобы провести благотворительный музыкальный фестиваль. Собранные во время марафона средства пойдут на поддержку магазинов во время кризиса.

В течение восьми часов на виртуальной площадке будут выступать 25 артистов, в числе которых Борис Гребенщиков, Рената Литвинова, Вера Полозкова, российские молодые группы. Одной из ведущих фестиваля будет литературный критик Галина Юзефович.

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Фото: pixabay