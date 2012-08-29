За выходные обновлённый Дом Книги посетили около 25 тыс. человек

Представители магазина рассказали, что входят в привычный режим работы после проведения праздничной программы.

Около 25 тыс. человек стали гостями обновлённого Дома Книги на Невском проспекте в минувшие выходные, 12 и 13 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал книжного магазина.

Представители Дома Книги отметили, что только начинают входить в привычный ритм работы, и ждут посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

Напомним, что магазин открылся после ремонта 12 ноября. Для гостей в выходные подготовили большую праздничную программу с мультимедийным шоу и выступлениями артистов. На цокольный этаж Дома книги можно будет попасть через полгода.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев удивил ассортимент книг в открытом после ремонта магазине на Невском.

Фото: Telegram / Дом Книги