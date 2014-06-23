Петербуржцев удивил ассортимент книг в открытом после ремонта магазине на Невском

Не все оценили новый интерьер магазина.

Жителей Петербурга удивил ассортимент товаров в Доме Книги, который открылся сегодня, 12 ноября, после длительной паузы. Некоторые покупатели отметили, что книг в магазине стало меньше. Об этом сообщили "Невские Новости".

Горожане заметили, что стеллажи стали миниатюрнее, уменьшили не только их размер, но и количество. Многие петербуржцы верят, что книг в магазине будет больше, а сегодня владельцы сделали упор на развлекательную программу. Добавим, что на открытии легендарного магазина выступали музыканты и театральные труппы, прошло мультимедийное шоу.

Напомним, Петербург планирует выделить субсидию в 150 млн рублей на развитие книжного магазина в Доме Зингера у станции метро "Невский проспект". В следующем году АО "Торговая фирма "СПб Дом книги" получит субсидию, которая пойдёт на возмещение расходов. Необходимо, чтобы компания стала безубыточной, подчеркнул вице-губернатор города Пиотровский.

Фото: Дом Книги