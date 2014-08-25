Книжный магазин в Доме Зингера получит 150 млн рублей от Смольного

Петербург планирует выделить субсидию в 150 млн рублей на развитие книжного магазина в Доме Зингера у станции метро "Невский проспект". Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Чиновник отметил, что на перезапуск "Дома книги", который проходил без участия городского бюджета, затратили 200 млн рублей. В следующем году АО "Торговая фирма "СПб Дом книги" получит субсидию, которая пойдёт на возмещение расходов. Необходимо, чтобы компания стала безубыточной, подчеркнул Пиотровский.
Напомним, что в сеть "Дом книги" также входят магазины на Литейном проспекте и в Кронштадте. В дальнейшем её планируют расширить ещё больше.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге хотят развивать религиозный туризм.
Фото: Piter.TV
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