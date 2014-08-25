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Книжный магазин в Доме Зингера получит 150 млн рублей от Смольного
Сегодня, 13:56
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Книжный магазин в Доме Зингера получит 150 млн рублей от Смольного

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До этого городские власти не принимали участие в перезапуске "Дома книги".

Петербург планирует выделить субсидию в 150 млн рублей на развитие книжного магазина в Доме Зингера у станции метро "Невский проспект". Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Чиновник отметил, что на перезапуск "Дома книги", который проходил без участия городского бюджета, затратили 200 млн рублей. В следующем году АО "Торговая фирма "СПб Дом книги" получит субсидию, которая пойдёт на возмещение расходов. Необходимо, чтобы компания стала безубыточной, подчеркнул Пиотровский.

Напомним, что в сеть "Дом книги" также входят магазины на Литейном проспекте и в Кронштадте. В дальнейшем её планируют расширить ещё больше. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге хотят развивать религиозный туризм.

Фото: Piter.TV

Теги: дом зингера, дом книги, смольный, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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