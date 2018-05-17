В Петербурге хотят развивать религиозный туризм

Цель проекта – возродить интерес людей к национальному духовному наследию, ценностям и культуре.

Стало известно, что комитеты по развитию туризма в Петербурге и области и епархии займутся религиозным туризмом. Проект будет называться "Монастыри и святыни Петербурга". Об этом пишет "Петербургский дневник" 3 ноября, в четверг.

Цель проекта – возродить интерес людей к национальному духовному наследию, ценностям и культуре. Планируется, что в город приедут туристы, которые будут совершать и духовное путешествие, как это происходит, например, при посещении Иерусалима.

В проекте будут участвовать множество религиозных проектов, в том числе не связанных с христианством. Развивать религиозный туризм будут во взаимодействии с турфирмами и храмами. Также будет уделяться внимание "интерактивной" составляющей маршрутов — созданию смотровых площадок на крышах или колокольнях храмов.

Ранее РПЦ попросила Смольный отдать часть здания бывшей богадельни на Черняховского. Приход Казачьего Крестовоздвиженского собора просит отдать 14 нежилых помещений в безвозмездное пользование. По данным ГРИС, общая площадь помещений составляет 2946 квадратных метров.

Фото: Piter.tv

