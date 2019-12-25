РПЦ попросила Смольный отдать часть здания бывшей богадельни на Черняховского

Приход Казачьего Крестовоздвиженского собора просит отдать 14 нежилых помещений в безвозмездное пользование. По данным ГРИС, общая площадь помещений составляет 2946 квадратных метров.

Приход Казачьего Крестовоздвиженского собора обратился в ККИ с письмом о передаче части дома № 6/10 на улице Черняховского в Петербурге. В пятницу, 28 октября, соответствующий документ опубликовали на сайте Смольного.

Приход просит отдать 14 нежилых помещений в безвозмездное пользование. По данным ГРИС, общая площадь помещений составляет 2946 квадратных метров. В РПЦ заявили, что речь идет о богодельне, которая была построена в 1898–1899 годах на территории Крестовоздвиженской церкви. Ранее оно носило название "Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии". В 1900-м на четвертом этаже была освящена церковь во имя Казанской иконы Божией матери.

К заявке прилагается письмо от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, в котором он даёт согласие на передачу приходу недвижимости, находящейся в собственности государства.

Ранее Католическая епархия повторно просит у КИО вернуть часть здания на 14-ой линии В.О. При первом обращении Подворью отказали. Представители ведомства объяснили это несоответствием документов и недостаточностью исторических данных.

Фото: citywalls.ru

