Католическая епархия повторно просит у КИО вернуть часть здания на 14-ой линии В.О.

При первом обращении Подворью отказали. Представители ведомства объяснили это несоответствием документов и недостаточностью исторических данных.

Подворье Римско-католической епархии Божией Матери направило представителям комитета имущественных отношений (КИО) Северной столицы второе обращение с просьбой о передаче организации двух помещений в доме № 25-27 на 14-й линии Васильевского острова. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Как отмечается в документе, до революции в здании располагалось убежище для небогатых людей римско-католического вероисповедания, а к 1857 году там разместили женский сиротский приют. Ещё 2 года спустя был принят устав учреждения под руководством комитета из прихожан церкви Святой Екатерины. На данный момент в городской собственности находятся помещения 4Н и 1С, которые были существенно перестроены.

Первое обращение поступило в КИО в марте 2022 года. Оно было отозвано – сотрудники ведомства объяснили отказ несоответствием документов и недостаточностью исторических данных. В наши дни в здании находятся районный центр соцпомощи семье и детям, а также социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, офисные помещения и ресторан.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный отказался отдать католикам здание бывшего приюта на Кирилловской.

Фото: Citywalls.ru