Смольный отказался отдать католикам здание бывшего приюта на Кирилловской

В ведомстве отметили, что здание не принадлежало исторически религиозному организации.

Комитет имущественных отношений отказался католической организации "Каритас" возвращать здание на Кирилловской улице, 19. Римско-католическая церковь хотела получить все помещения в свое пользование. В начале XX века оно было построено как приют для мальчиков Римско–католического благотворительного общества.

В обоснование своей просьбы в КИО организация указала то, что с 2021 года федеральный закон позволяет передавать религиозным организациям не только церкви, но и приюты. В ведомстве пояснили, что на данную ситуацию этот закон не распространяется. Не установлен тот факт, что общество и римско-каталическая церковь являются одной структурой. В связи с этим здание не могут передать организации в безвозмездную собственность.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура Петербурга потребовала восстановления исторических ворот Громовского кладбища.

Фото: citywalls.ru