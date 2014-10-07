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Прокуратура Петербурга потребовала восстановления исторических ворот Громовского кладбища
Сегодня, 13:59
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Прокуратура Петербурга потребовала восстановления исторических ворот Громовского кладбища

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Объект был передан Покровской старообрядческой общине 2 года назад. В отношении организации внесли представление.

Сотрудники петербургской прокуратуры потребовали у представителей Покровской старообрядческой общины восстановить исторический объект "Ворота Громовского старообрядческого кладбища". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отметим, что ворота входят в перечень объектов культурного наследия регионального значения. После проверки надзорных органов выяснилось, что объект находиться в запущенном состоянии - постепенно разрушается кирпичная кладка и декоративно-художественная отделка, в нескольких местах отслаивается краска. Также на виду признаки гниения и последствий пожара. 

Община получила ворота в безвозмездное пользование после соответствующего решения КИО в 2020 году. Поскольку религиозная организация не выполняет свои обязанности по содержанию объекта, надзорные органы вынесли в ее отношении представление.

Ранее мы сообщили о том, что памятник покровителю бизнесменов Серафиму Вырицкому откроют в Петербурге.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Теги: громовское кладбище, историческое наследие, прокуратура спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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