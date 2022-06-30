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Памятник покровителю бизнесменов Серафиму Вырицкому откроют в Петербурге
Сегодня, 13:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Памятник покровителю бизнесменов Серафиму Вырицкому откроют в Петербурге

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Открытие состоится 3 июля.

В рамках празднования 280-летия основания Санкт-Петербургской епархии 3 июля состоится открытие и освящение памятника преподобному Серафиму Вырицкому. Церемонию открытия возглавит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Идея создания памятника появилась неспроста. До преподобного Серафима Вырицкого в православии не было покровителя предпринимателей из святых. И сегодня как никогда актуально вспомнить про него.

Алексей Сергиенко, президент Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга

Предприниматель и благотворитель Павел Ковальчук софинансировал проект. Все работы по проектированию и производству памятника были выполнены членами Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга – архитектором Юлией Резниченко, скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым. Проект поддержал КГИОП.

Фото: globus.aquaviva.ru

Теги: памятник, серафим вырицкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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