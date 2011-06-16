Дом книги продлил режим работы до полуночи на все лето

Новый летний график сделает это пространство еще привлекательным и доступным для горожан.

Главный книжный магазин Петербурга (Дом книги) будет открыт до полуночи на протяжении всего лета. Эту новость 24 июня распространил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Благодаря новому режиму работы горожане и гости Северной столицы смогут посетить любимое книжное заведение после захода солнца, уточнил вице-губернатор.

Борис Пиотровский акцентировал внимание на том, что Дом книги уже давно превратился из обычного магазина в полноценное культурное пространство. Новый летний график сделает это пространство еще привлекательным и доступным для горожан, добавил вице-губернатор.

Ранее мы сообщили о том, что пространство, посвященное Петербургу, появилось в Доме книги.

Фото: Telegram / Пиотровский Online